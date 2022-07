LIVE Nuoto, Europei juniores 2022 in DIRETTA: Galossi, record e argento dietro a un imprendibile Popovici! Vetrano seconda nei 200 sl (Di mercoledì 6 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.28: Due italiani, Federico Rizzardi e Alex Sabattani al via della finale dei 50 rana uomini. Questi i protagonisti: Rizzardi (Ita), Woodburn (Gbr), Lisovets’ (Ukr), De Groot (Ned), Zivanovic (Srb), Sabattani (Ita), Lindholm (Fin), Roose (Est) 17.26: Non c’è medaglia per l’Italia. Vince la estone Eneli Jefimova come da pronostico con 30?44, secondo posto per la sanese Tabor in 31?31, terza piazza per la polacca Piechowicz con 31?44. Non lontana dal podio l’azzurra Chiara Della Corte, quinta in 31?69 17.23: E’ il momento della prossima finale. I 50 rana donne, con l’azzurra Della Corte in lotta per un posto sul podio. Al via Delmas (Fra), Klint Ipsa (Swe), Della Corte (Ita), Jefimova (Est), Piechowicz (Pol), Tabor (Den), Ramos Najji (Esp), Isayeva (Ukr) 17.11: Ora le cerimonie di premiazioni, speriamo più ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.28: Due italiani, Federico Rizzardi e Alex Sabattani al via della finale dei 50 rana uomini. Questi i protagonisti: Rizzardi (Ita), Woodburn (Gbr), Lisovets’ (Ukr), De Groot (Ned), Zivanovic (Srb), Sabattani (Ita), Lindholm (Fin), Roose (Est) 17.26: Non c’è medaglia per l’Italia. Vince la estone Eneli Jefimova come da pronostico con 30?44, secondo posto per la sanese Tabor in 31?31, terza piazza per la polacca Piechowicz con 31?44. Non lontana dal podio l’azzurra Chiara Della Corte, quinta in 31?69 17.23: E’ il momento della prossima finale. I 50 rana donne, con l’azzurra Della Corte in lotta per un posto sul podio. Al via Delmas (Fra), Klint Ipsa (Swe), Della Corte (Ita), Jefimova (Est), Piechowicz (Pol), Tabor (Den), Ramos Najji (Esp), Isayeva (Ukr) 17.11: Ora le cerimonie di premiazioni, speriamo più ...

