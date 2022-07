Lazio, Tare a Lotito: scegli, o me o Sarri! (Di mercoledì 6 luglio 2022) "Ora basta, scegli: o me o Sarri". Tare si sarebbe rivolto così a Lotito secondo Il Messaggero. Nel nuovo faccia a faccia di... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 6 luglio 2022) "Ora basta,: o me o Sarri".si sarebbe rivolto così asecondo Il Messaggero. Nel nuovo faccia a faccia di...

Pubblicità

TuttoMercatoWeb : TMW - Caos Lazio, Tare pensa alle dimissioni: la situazione - sportmediaset : Smentita la lite Tare-Lotito: 'Il ds gode della fiducia della società' #Lazio #Tare #Lotito - Salvo2410libero : ?? #Inter ufficializzato Bellanova ?? #Lazio prosegue la lite Lotito-Tare ?? #Juve è venerdì il giorno fissato per la… - sportli26181512 : Lazio, Tare a Lotito: scegli, o me o Sarri!: 'Ora basta, scegli: o me o Sarri'. Tare si sarebbe rivolto così a Loti… - LALAZIOMIA : Lazio, Tare a Lotito: scegli, o me o Sarri! -