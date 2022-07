La Lega è in "assemblea permanente". Confronto tra Salvini e Giorgetti (Di mercoledì 6 luglio 2022) AGI - Nuova riunione dei deputati leghisti con Matteo Salvini a Palazzo Montecitorio. Il capo di via Bellerio prosegue la fase di 'assemblea permanentè con i dirigenti per una gestione maggiormente collegiale del partito. E, a distanza di una settimana dalla prima riunione tornerà nella mattina di giovedì a vedere i deputati per fare il "punto prima del voto di fiducia sul decreto Aiuti e le frizioni innescate dal M5s di Giuseppe Conte", viene riferito. Sul tavolo anche i provvedimenti "divisivi" su ius scholae e depenalizzazione della coltivazione domestica della cannabis contro i quali nella riunione di ieri dei senatori sono state promesse le "barricate". Intanto, prosegue l'intenso Confronto interno al partito sull'opportunità di mantenere il sostegno al governo di Mario Draghi. Profondamente "irritato" dai resoconti di stampa ... Leggi su agi (Di mercoledì 6 luglio 2022) AGI - Nuova riunione dei deputati leghisti con Matteoa Palazzo Montecitorio. Il capo di via Bellerio prosegue la fase di 'permanentè con i dirigenti per una gestione maggiormente collegiale del partito. E, a distanza di una settimana dalla prima riunione tornerà nella mattina di giovedì a vedere i deputati per fare il "punto prima del voto di fiducia sul decreto Aiuti e le frizioni innescate dal M5s di Giuseppe Conte", viene riferito. Sul tavolo anche i provvedimenti "divisivi" su ius scholae e depenalizzazione della coltivazione domestica della cannabis contro i quali nella riunione di ieri dei senatori sono state promesse le "barricate". Intanto, prosegue l'intensointerno al partito sull'opportunità di mantenere il sostegno al governo di Mario Draghi. Profondamente "irritato" dai resoconti di stampa ...

