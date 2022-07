Invitalia | l’assemblea approva il bilancio | il 2021 chiuso con un attivo di 80 milioni

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 6 luglio 2022)degli azionisti diSpa, in data odierna, hato all’unanimita’ ildi esercizio al 31 dicembrecon un utile di 80di euro e “ha inoltre preso atto della nomina dei nuovi Consiglieri e del Presidente avvenuta con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico” avvenuta lo scorso 30 giugno. Il nuovo Consiglio di Amministrazione di, che restera’ in carica per tre esercizi finanziari e comunque fino aldizione delper l’esercizio 2024, risulta cosi’ composto: Presidente Rocco Sabelli. Bernardo Mattarella, che assumera’ la carica di Amministratore Delegato; Claudia Colaiacomo, Anna Lambiase, Carmela D’Amato ...