Il ritmo musicale della vita senza tabù (Di mercoledì 6 luglio 2022) «Carmi. Suonare forte!» era scritto su un piccolo rettangolo di carta fissato con le puntine al portone di legno tinteggiato di verde, lassù all’apice di una scalinata ripidissima. Solo negli L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 6 luglio 2022) «Carmi. Suonare forte!» era scritto su un piccolo rettangolo di carta fissato con le puntine al portone di legno tinteggiato di verde, lassù all’apice di una scalinata ripidissima. Solo negli L'articolo proviene da il manifesto.

Pubblicità

Romano61534875 : @RadioItalia @_GigiDAlessio_ @officialFandP Gigi caro la melodia ed armonia musicale sii tu.. Il tuo ritmo e la pro… - cippiriddu : @Riccardo_BamBam 3 è un numero troppo ristretto anche perché vado molto a momenti in base a come sto. Nell'ultimo… - zugrusina : #TIMSummerHits ospiti top per la musica attuale, ma manca di ritmo a mio avviso e per un programma musicale non è p… - EmpfindsamerS : @luca_pasello @_prophetissa @MagisterZatta @2631925 @ConteAlmaviva Che te ne pare dello stile di Profetessa reporte… - pystolerovic : @Gianskrt Il kety senza autotune non so come lo vedo ahahah. La maggior parte non sa sfruttarlo bene e si limita a… -