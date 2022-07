I russi sono stufi di Putin. Parla il dissidente: “Regime in difficoltà, l'economia affonda” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Boris Bondarev, il diplomatico della missione russa a Ginevra che ha pubblicamente condannato la guerra in Ucraina, è furioso con Vladimir Putin e fa venire meno molte certezze sul futuro della russia. «Il Regime sta perdendo terreno, è meno intatto di quanto sembri. Può apparire che Putin goda di un ampio sostegno popolare ma la verità è che i suoi veri sostenitori, quelli pronti a combattere per lui, sono una minoranza, sia pure rumorosa. Altri sono terrorizzati o semplicemente non hanno idea di chi possa sfidare questo presidente» l'analisi di Bondarev al sito Formiche. Dal 2019 il diplomatico era consigliere alle Nazioni Unite e nelle scorse settimane si è dimesso dal suo incarico. Ora il nuovo attacco frontale a Mosca. «Questa russia non ha nulla a che ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Boris Bondarev, il diplomatico della missione russa a Ginevra che ha pubblicamente condannato la guerra in Ucraina, è furioso con Vladimire fa venire meno molte certezze sul futuro dellaa. «Ilsta perdendo terreno, è meno intatto di quanto sembri. Può apparire chegoda di un ampio sostegno popolare ma la verità è che i suoi veri sostenitori, quelli pronti a combattere per lui,una minoranza, sia pure rumorosa. Altriterrorizzati o semplicemente non hanno idea di chi possa sfidare questo presidente» l'analisi di Bondarev al sito Formiche. Dal 2019 il diplomatico era consigliere alle Nazioni Unite e nelle scorse settimane si è dimesso dal suo incarico. Ora il nuovo attacco frontale a Mosca. «Questaa non ha nulla a che ...

