“Ho paura di morire”. Fedez e il tumore, dopo l’intervento: “Ecco cosa temo ora” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Fedez, la confessione dopo la grave malattia. Il rapper nella dura battaglia contro il tumore al pancreas: un momento di vita che resterà indelebile. Prima l’intervento di asportazione poi una serie di analisi che potessero scongiurare il peggio. dopo quattro mesi dall’intervento al pancreas e dall’esame istologico, Fedez si lascia andare a una confessione molto intima. Fedez, la confessione dopo la malattia arriva dopo alcuni mesi dai risultati degli esami. “Il mio mantra è uno: vivere abbastanza per essere ricordato dai miei figli. Lo so, è un mantra un po’ triste, ma è l’unica cosa veramente importante per me. La vera paura è che mi possa venire una recidiva. Però non dovrebbe ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022), la confessionela grave malattia. Il rapper nella dura battaglia contro ilal pancreas: un momento di vita che resterà indelebile. Primadi asportazione poi una serie di analisi che potessero scongiurare il peggio.quattro mesi dalal pancreas e dall’esame istologico,si lascia andare a una confessione molto intima., la confessionela malattia arrivaalcuni mesi dai risultati degli esami. “Il mio mantra è uno: vivere abbastanza per essere ricordato dai miei figli. Lo so, è un mantra un po’ triste, ma è l’unicaveramente importante per me. La veraè che mi possa venire una recidiva. Però non dovrebbe ...

