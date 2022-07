Helbiz continua a puntare sulla serie B, Mammì: “Bilancio positivo, prezzi invariati” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“L’investimento principale di Helbiz nei diritti tv è e resta la serie B per le prossime due stagioni, che resta al centro della strategia“. Lo ha detto Matteo Mammì, Ceo Helbiz Emea e Ceo Helbiz Media, a margine della presentazione della nuova stagione della serie B su Helbiz Live. “Aggiungeremo altri eventi di seconda fascia per arricchire il palinsesto, però investimenti più grandi rispetto alla B al momento non sono previsti. Non fanno parte della strategia che abbiamo sviluppato, quindi ci fermeremo alla serie B che già è un investimento importante“, ha aggiunto. “Il Bilancio del primo anno è molto positivo. I risultati sono stati molto buoni, perché i tifosi hanno cominciato a ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“L’investimento principale dinei diritti tv è e resta laB per le prossime due stagioni, che resta al centro della strategia“. Lo ha detto Matteo, CeoEmea e CeoMedia, a margine della presentazione della nuova stagione dellaB suLive. “Aggiungeremo altri eventi di seconda fascia per arricchire il palinsesto, però investimenti più grandi rispetto alla B al momento non sono previsti. Non fanno parte della strategia che abbiamo sviluppato, quindi ci fermeremo allaB che già è un investimento importante“, ha aggiunto. “Ildel primo anno è molto. I risultati sono stati molto buoni, perché i tifosi hanno cominciato a ...

