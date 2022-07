Go to Barcolana-Trofeo Hera | a ottobre la regata di avvicinamento

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Circolo Velico Ravennate e la Società Velica di Barcola e Grignano sono pronte a organizzare nuovamente, in partnership con il Gruppo, la Go toda Ravenna –, ladiche collegherà il Centro Adriatico a Trieste annullata l’anno scorso a causa del maltempo. Una prova d’altura di 95 miglia che porterà gli scafi, ogni anno almeno una cinquantina, provenienti in particolare da Emilia-Romagna e Marche a partecipare allapiù affollata del mondo. Il 6Go toda Ravenna –Si partirà giovedì 6nel tardo pomeriggio, per arrivare a Trieste nella giornata di venerdì. Potranno partecipare tutte le barche ...

RegataBarcolana : È in arrivo la regata dedicata ai Maxi ?? La Barcolana Maxi Trofeo Portopiccolo in programma dal 4 al 6 ottobre, ved… -

In particolare, Generali assegnerà ilGenerali Women in Sailing , giunto alla seconda ... Nell'ambito di, il progetto "Women in Sailing by Generali" si pone l'obiettivo di dare ...... tra le Passere, primo posto di50 (2018). Le tre regate, due nella giornata di sabato e ... Il, che ha visto ventisette imbarcazioni costruite tra il 1908 e gli anni 2000 schierate ...Tra le barche d'epoca si è imposta Ciao Pais (1944); tra le imbarcazioni classiche ha vinto Naïf (1973). Sempre tra i Classici, ma in Classe 1, successo di Tuiga (1909), mentre tra i Classici in Class ...