Fratelli Bianchi, ergastolo in carceri separati: Marco trasferito dopo la sentenza (Di mercoledì 6 luglio 2022) D'ora in poi vivranno l'uno senza l'altro. La condanna non solo gli ha portato via la libertà ma anche la possibilità di rivedersi. Almeno per ora. Gabriele Bianchi resta al carcere di Rebibbia, 'lavorerebbe' come "aiuto scrivano alla spesa". Il fratello Marco invece è in via di trasferimento. I due, che insieme si credevano 'i più forti' e 'invincibili', sono stati battuti dalla giustizia. Leggi anche: E' finita: Marco e Gabriele Bianchi condannati all'ergastolo. Willy ha avuto giustizia I Fratelli Bianchi Insieme diventavano una cosa unica. Si davano forza a vicenda. Una forza che pensavano non potesse finire, che li avrebbe accompagnati per sempre. Con quella forza pensavano che avrebbero 'conquistato il mondo'. E invece no, l'hanno perso. E si sono ...

