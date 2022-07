F1, GP Austria: diretta TV e streaming, orari delle gare (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo lo scorso weekend di gara, che si è disputato in Gran Bretagna e che ha visto trionfare per la prima volta quest’anno ed a bordo della Ferrari lo spagnolo Carlos Sainz (seguito sul podio da Sergio Perez e Lewis Hamilton), il Mondiale di Formula 1 è già pronto a tornare in pista con un altro Gran Premio: ovvero quello dell’Austria, che si terrà al Red Bull Ring. L’appuntamento è fissato per il prossimo fine settimana 8-10 luglio 2022. Per i tanti appassionati del Circus e tifosi andiamo a vedere insieme i dettagli della prossima tappa e dove vedere la diretta TV e streaming. Partiamo con i dettagli tecnici del circuito Austriaco situato a Spielberg bei Knittelfeld, in Stiria (Austria). Il tracciato fu inaugurato nel 1996 (versione riammodernata del vecchio Österreichring) e si snoda in 10 curve ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo lo scorso weekend di gara, che si è disputato in Gran Bretagna e che ha visto trionfare per la prima volta quest’anno ed a bordo della Ferrari lo spagnolo Carlos Sainz (seguito sul podio da Sergio Perez e Lewis Hamilton), il Mondiale di Formula 1 è già pronto a tornare in pista con un altro Gran Premio: ovvero quello dell’, che si terrà al Red Bull Ring. L’appuntamento è fissato per il prossimo fine settimana 8-10 luglio 2022. Per i tanti appassionati del Circus e tifosi andiamo a vedere insieme i dettagli della prossima tappa e dove vedere laTV e. Partiamo con i dettagli tecnici del circuitoco situato a Spielberg bei Knittelfeld, in Stiria (). Il tracciato fu inaugurato nel 1996 (versione riammodernata del vecchio Österreichring) e si snoda in 10 curve ...

