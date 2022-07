Dopo 20 anni diventa stalker della sua cotta del liceo (Di mercoledì 6 luglio 2022) AGI - È stato condannato a Milano a un anno e mezzo di reclusione un 39enne accusato di atti persecutori commessi nei confronti di una ex compagna del liceo. Dopo oltre 20 anni di silenzio, nell'ottobre 2020, l'uomo ha telefonato alla donna, della quale aveva avuto un'infatuazione non corrisposta ai tempi della scuola frequentata insieme in Liguria. Nella prima chiamata il 39enne le ha detto di aver cambiato sesso e di volerla incontrare per consegnarle delle poesie di amore. Quando ha ricevuto un no come risposta, il 39enne ha iniziato a tempestare di telefonate la donna, il marito e un amico di lei e anche a presentarsi quasi ogni giorno nel suo luogo di lavoro. Un atteggiamento morboso che ha spinto la vittima - come ha riportato nella denuncia - a smettere di rispondere al cellulare e a soffrire ... Leggi su agi (Di mercoledì 6 luglio 2022) AGI - È stato condannato a Milano a un anno e mezzo di reclusione un 39enne accusato di atti persecutori commessi nei confronti di una ex compagna deloltre 20di silenzio, nell'ottobre 2020, l'uomo ha telefonato alla donna,quale aveva avuto un'infatuazione non corrisposta ai tempiscuola frequentata insieme in Liguria. Nella prima chiamata il 39enne le ha detto di aver cambiato sesso e di volerla incontrare per consegnarle delle poesie di amore. Quando ha ricevuto un no come risposta, il 39enne ha iniziato a tempestare di telefonate la donna, il marito e un amico di lei e anche a presentarsi quasi ogni giorno nel suo luogo di lavoro. Un atteggiamento morboso che ha spinto la vittima - come ha riportato nella denuncia - a smettere di rispondere al cellulare e a soffrire ...

