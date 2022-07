Crollo Marmolada, riprese ricerche con droni (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono riprese le ricerche sulla Marmolada dove domenica 3 luglio una valanga di ghiaccio e rocce, oltre 260 mila tonnellate di detriti, sono precipitati a 300 all’ora travolgendo quattro cordate. Gli elicotteri del Soccorso alpino continuano a portare i droni in quota, quindi si procede dall’alto alla ricerca di eventuali resti, indumenti o attrezzatura che possano ricondurre alle sette vittime accertate o ai cinque dispersi nel Crollo del seracco. Solo se viene individuato qualcosa un soccorritore viene imbragato e si procede al recupero. Da ieri è stato stabilito che procedere diversamente mette a rischio la vita dei soccorritori esposti al Crollo del seracco rimasto ‘in bilico’. Le ricerche con i droni impegneranno l’intera ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Sonolesulladove domenica 3 luglio una valanga di ghiaccio e rocce, oltre 260 mila tonnellate di detriti, sono precipitati a 300 all’ora travolgendo quattro cordate. Gli elicotteri del Soccorso alpino continuano a portare iin quota, quindi si procede dall’alto alla ricerca di eventuali resti, indumenti o attrezzatura che possano ricondurre alle sette vittime accertate o ai cinque dispersi neldel seracco. Solo se viene individuato qualcosa un soccorritore viene imbragato e si procede al recupero. Da ieri è stato stabilito che procedere diversamente mette a rischio la vita dei soccorritori esposti aldel seracco rimasto ‘in bilico’. Lecon iimpegneranno l’intera ...

Pubblicità

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per le vittime del crollo sul ghiacciaio della #Marmolada, e per le loro famiglie. Le tragedie ch… - Agenzia_Ansa : FLASH | Quattro persone ritenute disperse nel crollo della Marmolada sono state rintracciate, sono vive e sono in s… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sarebbero una trentina le persone che si trovavano sul ghiacciaio della Marmolada al momento del crollo e n… - PaoloPichierri : @colvieux Si potrebbe dire che il negazionismo delle recenti calamità, pandemia, siccità, il crollo della Marmolada… - qnazionale : Marmolada, oggi vertice in procura sul crollo. 'Mi trovo davanti a tante porte chiuse' -