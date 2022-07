Conte pone le condizioni a Draghi ma il M5S resta nel governo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Doveva essere il giorno dell’incontro Conte-Draghi. Alla fine è stato il primo giorno della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle per le politiche 2023. Lo si è capito fin dal mattino con la riunione dei grillini dove invece del temporale, fulmini e saette, l’assemblea si chiudeva con la continuità. Si all’appoggio al governo, nessuna rottura, ma a certe condizioni. Ed alle 12.30 Conte si recava a Palazzo Chigi con una lettera-documento Contenente le richieste dei grillini. Si comincia al punto 1 con il Reddito di Cittadinanza «su cui servono parole chiare e su cui non siamo più disposti a tollerare tagli e modifiche…». C’è il salario minimo, la transizione ecologica con lo stop a nuove trivelle e, anche il No al termovalorizzatore di Roma; c’è il ritorno del cashback e ... Leggi su panorama (Di mercoledì 6 luglio 2022) Doveva essere il giorno dell’incontro. Alla fine è stato il primo giorno della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle per le politiche 2023. Lo si è capito fin dal mattino con la riunione dei grillini dove invece del temporale, fulmini e saette, l’assemblea si chiudeva con la continuità. Si all’appoggio al, nessuna rottura, ma a certe. Ed alle 12.30si recava a Palazzo Chigi con una lettera-documentonente le richieste dei grillini. Si comincia al punto 1 con il Reddito di Cittadinanza «su cui servono parole chiare e su cui non siamo più disposti a tollerare tagli e modifiche…». C’è il salario minimo, la transizione ecologica con lo stop a nuove trivelle e, anche il No al termovalorizzatore di Roma; c’è il ritorno del cashback e ...

Pubblicità

glooit : Conte pone le condizioni a Draghi ma il M5S resta nel governo leggi su Gloo - Rosabianca123 : RT @anna_volante: Dopo il colloquio con Conte, ritenuto 'positivo e costruttivo', Draghi pone la fiducia sul DLaiuti per bocca del ministro… - GiusPecoraro : RT @anna_volante: Dopo il colloquio con Conte, ritenuto 'positivo e costruttivo', Draghi pone la fiducia sul DLaiuti per bocca del ministro… - universo_astro : RT @sole24ore: ?? Decreto aiuti, il #Governo pone la fiducia. Vertice con #Draghi, #Conte: restiamo ma serve discontinuità. Palazzo Chigi: «… - MNRuggiero : RT @anna_volante: Dopo il colloquio con Conte, ritenuto 'positivo e costruttivo', Draghi pone la fiducia sul DLaiuti per bocca del ministro… -