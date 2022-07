(Di mercoledì 6 luglio 2022) Il premier Mario, nel faccia a faccia con Giuseppeil "del M5S al Governo". Fonti di Palazzo Chigi al termine di un colloquio atteso da giorni e durato "oltre un'ora" esprimono soddisfazione per un". Poco prima, uscendo dalla sede del governo, aveva ribadito il "forte disagio politico accumulato" ma parlando ai cronisti aveva assicurato la disponibilità "a condividere la responsabilità di governo come abbiamo fatto fin qui" purché, puntualizzava, ci sia un "forte segno di". L'improvvisa accelerazione impressa oggi al calendario degli incontri, con il colloquio traanticipato alla mattinata, restituiva ...

Fonti di Palazzo Chigi al termine di un colloquio atteso da giorni e durato "oltre un'ora" esprimono soddisfazione per un confronto positivo e collaborativo". Poco prima Conte, uscendo dalla sede del governo, aveva ribadito il "forte disagio politico accumulato" ma parlando ai cronisti aveva assicurato la disponibilità "a condividere la responsabilità di governo come abbiamo fatto fin qui" purché, puntualizzava, ci sia un "forte segno di discontinuità". Confronto "positivo e collaborativo", Draghi incassa il sostegno del M5s. Conte: ma ora discontinuità Roma, 6 lug. (askanews) - Il premier Mario Draghi, nel faccia a faccia con Giuseppe Conte, incassa il 'sostegno del M5S al Governo'. Fonti di Palazzo Chigi al termine di un colloquio atteso da giorni e durato "oltre un'ora" esprimono soddisfazione per un confronto "positivo e collaborativo".