Chi l’ha visto, 6 luglio: la mamma di Andreea Rabciuc rompe il silenzio (Di mercoledì 6 luglio 2022) Questa sera, mercoledì 6 luglio, Federica Sciarelli torna alla conduzione di una nuova puntata di Chi l’ha visto, il programma in onda nel prime time di Rai3. Ancora nuovi casi, interviste, esclusive e come sempre appelli e richieste di aiuto animeranno la prima serata della terza rete di casa Rai. I riflettori in modo particolare saranno puntati sul caso di Andreea Rabciuc. Chi l’ha visto: la mamma di Andreea Rabciuc interviene dopo 4 mesi Sono passati quasi quattro mesi dalla scomparsa misteriosa di Andreea Rabciuc, la giovane campionessa di tiro a segno della quale si sono perse le tracce il 12 marzo scorso dopo una serata trascorsa con il compagno e alcuni conoscenti. Da allora ... Leggi su chihaucciso (Di mercoledì 6 luglio 2022) Questa sera, mercoledì 6, Federica Sciarelli torna alla conduzione di una nuova puntata di Chi, il programma in onda nel prime time di Rai3. Ancora nuovi casi, interviste, esclusive e come sempre appelli e richieste di aiuto animeranno la prima serata della terza rete di casa Rai. I riflettori in modo particolare saranno puntati sul caso di. Chi: ladiinterviene dopo 4 mesi Sono passati quasi quattro mesi dalla scomparsa misteriosa di, la giovane campionessa di tiro a segno della quale si sono perse le tracce il 12 marzo scorso dopo una serata trascorsa con il compagno e alcuni conoscenti. Da allora ...

Pubblicità

rulajebreal : In Ohio i repubblicani hanno negato l'aborto a una bambina di 10 anni, vittima di stupro da parte del padre. In T… - CarloVerdelli : #Marmolada L’inizio della nostra fine ha un’altra data ancora: 3 luglio 2022, distacco di un blocco di ghiaccio per… - Agenzia_Ansa : 'L'obiettivo è arrivare a convivere con il virus e convivere significa prendere anche in considerazione l'ipotesi c… - giusy_belfiore : RT @gs7901: Once upon a time è una delle serie migliori che esistano e chi dice il contrario è perché non l’ha guardata o perché è una pers… - Grace_1207 : RT @ciceronemio: Questa piccina cerca urgentemente casa dopo essere stata sottratta a chi l'aveva relegata a vivere su un balcone e non con… -