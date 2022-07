Capelli, d’estate asciugati all’aria con questo trucco diventano bellissimi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ecco come evitare di utilizzare l’asciugaCapelli e asciugare i Capelli all’aria evitando l’effetto crespo e ondulato. Asciugare i Capelli all’aria evitando di utilizzare il phon e non avere l’effetto crespo è possibile. Nonostante possa sembrare impossibile, si possono asciugare liberamente i Capelli all’aria evitando quindi quell’ effetto crespo. Quando si va al mare e ci si tuffa in piscina i Capelli rimangono comunque bagnati e si approfitta del sole per poterli asciugare in piena libertà. L‘asciugatura naturale è molto amata da tutti noi perché ci fa sentire liberi. Ad ogni modo, il rischio è di andare incontro ad una capigliatura piuttosto crespa e soprattutto ondulata. Certo è che in piena estate con temperature molto calde ricorrere ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ecco come evitare di utilizzare l’asciugae asciugare ievitando l’effetto crespo e ondulato. Asciugare ievitando di utilizzare il phon e non avere l’effetto crespo è possibile. Nonostante possa sembrare impossibile, si possono asciugare liberamente ievitando quindi quell’ effetto crespo. Quando si va al mare e ci si tuffa in piscina irimangono comunque bagnati e si approfitta del sole per poterli asciugare in piena libertà. L‘asciugatura naturale è molto amata da tutti noi perché ci fa sentire liberi. Ad ogni modo, il rischio è di andare incontro ad una capigliatura piuttosto crespa e soprattutto ondulata. Certo è che in piena estate con temperature molto calde ricorrere ...

