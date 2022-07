Pubblicità

Residente a, la famiglia Paoli, dal settembre del 1943 per circa un anno, si prese cura della famiglia Israel, composta da Ester e i suoi due figli Lucia e Samuele nel loro periodo di ...1.533 i casi in provincia di Firenze di cui 262 in area empolese Bagno a Ripoli 46 Barberino Mugello 21 Barberino Tavernelle 15 Borgo San Lorenzo 26 Calenzano 4261 Dicomano 6 Fiesole 14 Figline e Incisa Val D'Arno 19 Firenze 557 Firenzuola 6 Greve in Chianti 25 Impruneta 27 Lastra a Signa 32 Londa 4 Marradi 9 Palazzuolo Sul Senio 4 Pelago 8 ... Campi Bisenzio: in Piazza Dante un omaggio a Narciso Parigi Le occasioni per festeggiare la lunga militanza nell’industria tessile e nella moda non mancano. A partire da un filato celbrativo e da una produzione sempre più ecofriendly.Evento dalla Regione Toscana il prossimo 11 luglio al Cinema La Compagnia di Firenze, al centro lo sviluppo delle competenze digitali.