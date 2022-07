Calcio | Salernitana Radovanovic ' Abbiamo una bella ossatura'

Pubblicità

Daniele20052013 : Salernitana, idea Ansaldi per la fascia: le ultime - CalcioOggi : CALCIOMERCATO ATALANTA EDERSON HA FIRMATO, LOVATO ALLA SALERNITANA - SNAI Sportnews - sportli26181512 : La Salernitana abbraccia Botheim: L'attaccante norvegese arriva oggi nel ritiro di Jenbach - bettercalcio : Chiuse le prime operazioni di mercato da parte della @OfficialUSS1919: arrivano i primi rinforzi per la rosa di… - Aleamoruso99 : L'#Atalanta era più accreditata del #Milan e ha giocato un girone di ritorno a livelli di Spezia, Salernitana e Cag… -

Queste le parole del difensore dellaIvan Radovanovic, intervenuto in conferenza stampa nel ritiro di Jenbach. "Abbiamo una bella ossatura dello scorso anno e questo sarà importante per ...Allavanno 15 milioni di euro più Lovato. Il Napoli rischia di perdere Osimhen, che piace al Bayern Monaco, e va in pressing per Svanberg , ma il Bologna per il suo centrocampista chiede ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Stefano Colantuono era rimasto senza lavoro dopo l'esonero dalla Salernitana e ora lo ritroverà... alla Salernitana. Come anticipa Tuttomercatoweb infatti l'ex allenatore anche ...