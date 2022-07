Braunschweig | Cecchinato avanza ai quarti | out Agamenone

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Vittoria e accesso tra i migliori otto per il siciliano al "Brawo Open", ATP Challenger in corso di svolgimento sulla terra rossa tedesca. Esce di scena il 29enne di Rio Cuarto, battuto da Struff

Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Torneo Braunschweig. Cecchinato ai quarti di finale -

ROMA - Marco Cecchinato è approdato ai quarti di finale del "Brawo Open", torneo Challenger Atp dotato di un montepremi pari a 134.920 euro che si disputa sui campi in terra rossa di Braunschweig, in Germania. ROMA (ITALPRESS) - Lorenzo Giustino esce di scena al primo turno delle qualificazioni nel "Brawo Open", ricco torneo Challenger ATP dotato di un montepremi di 134.920 euro che si disputa sui campi in terra rossa di Braunschweig.