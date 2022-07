Bayern Monaco | Kahn chiude a Ronaldo | «Non rientra nella nostra filosofia»

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Oliversmentisce le voci di un possibile acquisto di Cristianoda parte del: le parole Oliver, CEO del, ha parlato così del possibile acquisto di Cristiano. Le dichiarazioni ai microfoni di Kicker. LE PAROLE – «Per quanto apprezzi Cristianocome uno dei più grandi, una mossa in questa direzione non rientrerebbe». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Oliver Kahn smentisce le voci di un possibile acquisto di Cristiano Ronaldo da parte del Bayern Monaco: le parole Oliver Kahn, CEO del Bayern Monaco, ha parlato così del possibile acquisto di Cristiano Ronaldo. Le dichiarazioni ai microfoni di Kicker. LE PAROLE - "Per quanto apprezzi Cristiano Ronaldo come uno dei più grandi, una mossa in questa direzione non rientra nella nostra filosofia"