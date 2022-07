Barcellona, Umtiti verso il Rennes (Di mercoledì 6 luglio 2022) Come riportato da Footmercato, Samuel Umtiti sarebbe vicino al Rennes. Il giocatore, che ha un contratto con il Barcellona fino al 2026, potrebbe... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 6 luglio 2022) Come riportato da Footmercato, Samuelsarebbe vicino al. Il giocatore, che ha un contratto con ilfino al 2026, potrebbe...

