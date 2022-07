Al via la progettazione della prima centrale nucleare a fusione (Di mercoledì 6 luglio 2022) fino a 500 MW – È iniziata la progettazione ingegneristica di DEMO (Demonstration Fusion Power Reactor) la prima centrale dimostrativa a fusione, che intorno al 2050 produrrà in modo sicuro e sostenibile dai 350 ai 500 MW di energia elettrica, in grado di soddisfare i consumi annuali di circa 1,5 milioni di famiglie. Lo ha annunciato oggi a Bruxelles il Consorzio EUROfusion, il nuovo programma europeo di ricerca sulla fusione cofinanziato dalla Commissione europea tramite Euratom che coinvolge circa 4.800 scienziati provenienti da istituzioni di 29 Stati (26 membri Ue, Svizzera, Regno Unito e Ucraina). EUROfusion può contare su un finanziamento di oltre 1 miliardo di euro per gli anni 2021-2025 (Second Grant), che comprende un contributo Euratom di oltre 550 milioni di euro. L’Italia, secondo partner ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 luglio 2022) fino a 500 MW – È iniziata laingegneristica di DEMO (Demonstration Fusion Power Reactor) ladimostrativa a, che intorno al 2050 produrrà in modo sicuro e sostenibile dai 350 ai 500 MW di energia elettrica, in grado di soddisfare i consumi annuali di circa 1,5 milioni di famiglie. Lo ha annunciato oggi a Bruxelles il Consorzio EUROfusion, il nuovo programma europeo di ricerca sullacofinanziato dalla Commissione europea tramite Euratom che coinvolge circa 4.800 scienziati provenienti da istituzioni di 29 Stati (26 membri Ue, Svizzera, Regno Unito e Ucraina). EUROfusion può contare su un finanziamento di oltre 1 miliardo di euro per gli anni 2021-2025 (Second Grant), che comprende un contributo Euratom di oltre 550 milioni di euro. L’Italia, secondo partner ...

