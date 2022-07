Zaniolo, un destino sospeso tra Roma e Juve (Di martedì 5 luglio 2022) Roma - In fondo non è neppure una brutta estate, se confrontata alle due precedenti: nel 2020 tornava a fatica dal primo infortunio, nel 2021 si allenava per dimenticare il secondo. Fortificato dalle ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 5 luglio 2022)- In fondo non è neppure una brutta estate, se confrontata alle due precedenti: nel 2020 tornava a fatica dal primo infortunio, nel 2021 si allenava per dimenticare il secondo. Fortificato dalle ...

Pubblicità

ZonaBianconeri : RT @sportli26181512: #Zaniolo, un destino sospeso tra #Roma e #Juve: Il club giallorosso ha rimandato la trattativa sul suo rinnovo,I bianc… - sportli26181512 : #Zaniolo, un destino sospeso tra #Roma e #Juve: Il club giallorosso ha rimandato la trattativa sul suo rinnovo,I bi… - GiuseppePorcia2 : @UEFAcom_it Piuttosto il problema rottura crociati, sembra che c'è l'abbia solo la Roma, 19 i crociati rotti, negli… - RobertoSardo1 : #deLigt vicinissimo al Chelsea #Icardi favorito come 9 di scorta #Akanji il più facile da prendere #Rugani sondag… - Daniele04288601 : @missionaryshin Per me è come la situazione Chiesa. Zaniolo ha come suo destino la Juventus questa è la mia sensaz… -