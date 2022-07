Tragedia a Santa Severa: un bimbo di due anni è morto affogato (Di martedì 5 luglio 2022) Un bimbo di due anni è morto a Santa Severa, cittadina marittima a nord di Roma, sul lungomare Pyrgi: inutili i pronti soccorsi del 118 che hanno provato a rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Per ragioni ancora da appurare, il piccolo, che si trovava presso lo stabilimento balneare “L’Oasi” con i famigliari, si è spinto in acqua ed è annegato. A nulla è servito l’intervento dei bagnanti, come pure l’arrivo dell’eliambulanza sul luogo dell’incidente. Influencer Today. Leggi su influencertoday (Di martedì 5 luglio 2022) Undi due, cittadina marittima a nord di Roma, sul lungomare Pyrgi: inutili i pronti soccorsi del 118 che hanno provato a rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Per ragioni ancora da appurare, il piccolo, che si trovava presso lo stabilimento balneare “L’Oasi” con i famigliari, si è spinto in acqua ed è annegato. A nulla è servito l’intervento dei bagnanti, come pure l’arrivo dell’eliambulanza sul luogo dell’incidente. Influencer Today.

