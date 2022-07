Sondaggi politici, Fdi è sempre in testa: in crescita il Pd, crollo di Lega e M5s (Di martedì 5 luglio 2022) Sondaggi politici, Fratelli d'Italia resta ancora il primo partito nel gradimento degli italiani, secondo l'ultimo Sondaggio di Swg per La7 sugli orientamenti voto, con il Pd solido al secondo posto ... Leggi su globalist (Di martedì 5 luglio 2022), Fratelli d'Italia resta ancora il primo partito nel gradimento degli italiani, secondo l'ultimoo di Swg per La7 sugli orientamenti voto, con il Pd solido al secondo posto ...

Pubblicità

LiberoReporter : Sondaggi politici, Fratelli d’Italia primo partito: giù Lega e M5S - Gaebaldi : Sondaggi politici, Fratelli d’Italia primo partito: giù Lega e M5S - VincenzoIanno16 : RT @Adnkronos: Sondaggi politici, #FratellidItalia si conferma primo partito: sale il #PD, in calo invece #Lega e #M5S. - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Sondaggi politici, #FratellidItalia si conferma primo partito: sale il #PD, in calo invece #Lega e #M5S. - Adnkronos : Sondaggi politici, #FratellidItalia si conferma primo partito: sale il #PD, in calo invece #Lega e #M5S. -