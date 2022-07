«Solbakken? Il Napoli avrebbe bisogno di un calciatore con le sue caratteristiche» (Di martedì 5 luglio 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Salvatore, agente Fifa ed esperto di calcio scandinavo: “Il Napoli è da sempre attento con il suo scouting al mercato scandinavo. Gli ultimi anni magari ne sono arrivati di meno, ma in passato gli azzurri hanno avuto dei profili scandinavi che hanno fatto bene e che si sono ambientati bene nella città. Di recente sta guardando sempre di più in questo mercato, anche perché i talenti e i calciatori importanti non mancano e aumentano col passare degli anni. Bisogna sottolineare, però, che i prezzi dei calciatori scandinavi non sono più bassi come in passato. Svanberg? È un profilo molto interessante, titolare della Nazionale svedese. È reduce da due stagioni dove ha fatto molto bene al Bologna in Serie A. Per me è un calciatore pronto per il grande salto, poi è chiaro: la piazza ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 luglio 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Marco Salvatore, agente Fifa ed esperto di calcio scandinavo: “Ilè da sempre attento con il suo scouting al mercato scandinavo. Gli ultimi anni magari ne sono arrivati di meno, ma in passato gli azzurri hanno avuto dei profili scandinavi che hanno fatto bene e che si sono ambientati bene nella città. Di recente sta guardando sempre di più in questo mercato, anche perché i talenti e i calciatori importanti non mancano e aumentano col passare degli anni. Bisogna sottolineare, però, che i prezzi dei calciatori scandinavi non sono più bassi come in passato. Svanberg? È un profilo molto interessante, titolare della Nazionale svedese. È reduce da due stagioni dove ha fatto molto bene al Bologna in Serie A. Per me è unpronto per il grande salto, poi è chiaro: la piazza ...

