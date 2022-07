Ritiro Napoli: Koulibaly e Osimhen possibili assenti, Spalletti prepara i convocati (Di martedì 5 luglio 2022) Il Napoli si prepara per il Ritiro di Dimaro in Trentino che comincerà l’8 luglio, primo allenamento il 9 luglio. Gli azzurri sono pronti a cominciare la preparazione estiva in vista della prossima stagione, con l’esordio del Napoli il 15 agosto a Verona. La società azzurra si avvicina alla nuova stagione con un mercato in costruzione, così come gli altri club. Politano e Demme hanno chiesto la cessione, ma ci sono molte voci di mercato sia su Osimhen al Bayern Monaco che su Koulibaly alla Juve. Intanto sia il difensore senegalese che l’attaccante nigeriano potrebbero non essere presenti al primo giorno di Ritiro in Val di Sole del Napoli. Il mercato in questo caso non c’entra nulla, dato che i due giocatori possono godere di qualche ... Leggi su napolipiu (Di martedì 5 luglio 2022) Ilsiper ildi Dimaro in Trentino che comincerà l’8 luglio, primo allenamento il 9 luglio. Gli azzurri sono pronti a cominciare lazione estiva in vista della prossima stagione, con l’esordio delil 15 agosto a Verona. La società azzurra si avvicina alla nuova stagione con un mercato in costruzione, così come gli altri club. Politano e Demme hanno chiesto la cessione, ma ci sono molte voci di mercato sia sual Bayern Monaco che sualla Juve. Intanto sia il difensore senegalese che l’attaccante nigeriano potrebbero non essere presenti al primo giorno diin Val di Sole del. Il mercato in questo caso non c’entra nulla, dato che i due giocatori possono godere di qualche ...

Pubblicità

napolipiucom : Ritiro Napoli: Koulibaly e Osimhen possibili assenti, Spalletti prepara i convocati #Dimaro #napoli… - sportli26181512 : #Napoli, tra i pali finisce la telenovela: #Meret fino al 2027: Alex è pronto a partire per il ritiro: la firma sul… - DueMondiNews : ???Primo giorno di sudore per il nuovo Perugia di Fabrizio Castori ??La squadra si allena a Pian di Massiano in atte… - NapoliAddict : Ritiro SSC Napoli a Dimaro: il programma delle attività #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Tutto Napoli - tuttoepolitica : @GennyDelVe ma quindi secondo te cosa succedera' per il ritiro?Saranno convocati pure gli svincolati? #Napoli -