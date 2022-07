Rimborso bollo auto per tutti: ecco i vari casi (Di martedì 5 luglio 2022) Il bollo auto può essere rimborsato in vari casi. Sono molti i soggetti che ne possono fare richiesta, a discrezione della Regione di appartenenza Durante la pandemia molte imposte, compreso il bollo auto, sono state parzialmente sospese. Solo per il periodo di tempo in cui lo stato di emergenza sanitaria aveva portato ad un picco L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 5 luglio 2022) Ilpuò essere rimborsato in. Sono molti i soggetti che ne possono fare richiesta, a discrezione della Regione di appartenenza Durante la pandemia molte imposte, compreso il, sono state parzialmente sospese. Solo per il periodo di tempo in cui lo stato di emergenza sanitaria aveva portato ad un picco L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

TrendOnline : RT @piermolinengo: Gli automobilisti hanno un odio sviscerale e profondo per tutto quello che riguarda il #bolloauto. Ma questa notizia non… - piermolinengo : Gli automobilisti hanno un odio sviscerale e profondo per tutto quello che riguarda il #bolloauto. Ma questa notizi… - filadelfo72 : Luglio è il mese del rimborso bollo auto da chiedere all'ACI: ecco per chi vale - Lord_Vltor : RT @QLexPipiens: Alla fregatura mascherata con una blandizia melliflua preferisco la vessazione manifesta. Almeno sappiamo da subito di che… - MarySpes : RT @QLexPipiens: Alla fregatura mascherata con una blandizia melliflua preferisco la vessazione manifesta. Almeno sappiamo da subito di che… -