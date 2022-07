Renzo Arbore piange una grave perdita | aveva lavorato in Rai con lui

Pubblicità

Fiammy71 : RT @damy85twit: @Fiammy71 Per quanto riguarda Pronto Raffaella dovrebbe essere un documentario sulla prima puntata, con ospite Renzo Arbore. - damy85twit : @Fiammy71 Per quanto riguarda Pronto Raffaella dovrebbe essere un documentario sulla prima puntata, con ospite Renzo Arbore. - infoitcultura : Morto l'autore televisivo Aldo Claudio Zappalà, lavorò con Renzo Arbore e Giovanni Minoli - fanpage : Addio allo storico autore televisivo #AldoZappalà - paolosarti69 : Renzo Arbore Scapricciatiello -

Ascolta questo articolo Il mondo della tv piange un altro volto noto, grande collaboratore dinegli anni d'oro della tv italiana. Dopo tanti anni di onorata carriera, si è spento all'età di 70 anni il braccio destro di numerosi artisti di successo. Si devono a lui le produzioni ...Aldo Claudio Zappalà è morto all'età di 70 anni ; noto regista e autore televisivo aveva lavorato conin Cari amici vicini e lontani e in Va pensiero con Andrea Barbato. Le cause della ...A un anno dalla sua scomparsa, la televisione italiana rende il doveroso omaggio alla sua Regina. Scopriamo gli speciali a lei dedicati in onda oggi sui canali Rai e Mediaset ...Un grave lutto sconvolge il mondo della tv, se ne è andato all'improvviso il noto autore. Era noto soprattutto per la proficua collaborazione con Renzo Arbore: ecco di chi si tratta.