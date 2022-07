Nastri d’Argento 2022: a Gina Lollobrigida il Nastro alla Carriera (Di martedì 5 luglio 2022) In occasione del suo compleanno, Gina Lollobrigida ha ricevuto il premio alla Carriera ai Nastri d’Argento 2022 Auguri a Gina Lollobrigida con un Nastro d’Argento davvero speciale annunciato proprio nel giorno del suo compleanno. Un omaggio dei Giornalisti Cinematografici Italiani ai suoi magnifici 95 anni e insieme ad una splendida Carriera iniziata sul set nel 1946, lo stesso anno in cui sono nati a Roma i Nastri d’Argento. Lo annuncia oggi il Direttivo Nazionale del Premio, che le consegnerà il Nastro alla Carriera 2022 nel corso di un evento istituzionale a Cinecittà. La ... Leggi su tuttotek (Di martedì 5 luglio 2022) In occasione del suo compleanno,ha ricevuto il premioaiAuguri acon undavvero speciale annunciato proprio nel giorno del suo compleanno. Un omaggio dei Giornalisti Cinematografici Italiani ai suoi magnifici 95 anni e insieme ad una splendidainiziata sul set nel 1946, lo stesso anno in cui sono nati a Roma i. Lo annuncia oggi il Direttivo Nazionale del Premio, che le consegnerà ilnel corso di un evento istituzionale a Cinecittà. La ...

