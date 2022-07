Liberati due preti sequestrati in Nigeria: tra loro anche l'italiano Luigi Brena (Di martedì 5 luglio 2022) Liberati due sacerdoti rapiti in Nigeria, tra loro anche un italiano. Luigi Brena , 64 anni, sequestrato domenica sera - ma non se n'era avuta notizia - è stato liberato insieme a padre Emmanuel Silas,... Leggi su leggo (Di martedì 5 luglio 2022)due sacerdoti rapiti in, traun, 64 anni, sequestrato domenica sera - ma non se n'era avuta notizia - è stato liberato insieme a padre Emmanuel Silas,...

Pubblicità

enpaonlus : Porto Empedocle, lieto fine per i due piccoli di Aquila di Bonelli sottratti ai bracconieri - Giornale di Sicilia -… - mattinodipadova : Liberati i due sacerdoti rapiti in Nigeria, c’è anche un religioso italiano - CorriereAlpi : Liberati i due sacerdoti rapiti in Nigeria, c’è anche un religioso italiano - messveneto : Liberati i due sacerdoti rapiti in Nigeria, c’è anche un religioso italiano: Padre Luigi Brena, ferito, è stato tra… - chiarapellegri9 : RT @RaiNews: L'annuncio della liberazione dato dalla Fondazione cattolica Aiuto alla Chiesa che Soffre. @acs_italia -