L’Africa crea la sua Superlega: il torneo al via nel 2023 (Di martedì 5 luglio 2022) La Confederation of African Football (CAF) ha annunciato la creazione della Super League africana, che prenderà il via a partire da agosto 2023. I dettagli completi del torneo saranno rivelati in un evento di presentazione del torneo che si terrà nei prossimi giorni. La competizione avrà un montepremi di 100 milioni di dollari e la Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 5 luglio 2022) La Confederation of African Football (CAF) ha annunciato lazione della Super League africana, che prenderà il via a partire da agosto. I dettagli completi delsaranno rivelati in un evento di presentazione delche si terrà nei prossimi giorni. La competizione avrà un montepremi di 100 milioni di dollari e la Calcio e Finanza.

Pubblicità

FeliceRaimondo : RT @CalcioFinanza: L'Africa crea la sua #Superlega: il torneo al via nel 2023 - sportli26181512 : #Governance #Notizie L’Africa crea la sua Superlega: il torneo al via nel 2023: La Confederation of African Footbal… - CalcioFinanza : L'Africa crea la sua #Superlega: il torneo al via nel 2023 -

Europa fortezza digitale #2: intrappolati in un sistema di sorveglianza L'idea era che 'usiamo mappe, otteniamo informazioni dai ... per percepire i flussi migratori, per esempio dall'Africa all'Europa, in ... Il problema è che Eurosur crea le cosiddette immagini ... A che punto è l'epidemia di vaiolo delle scimmie ... e un secondo endemico nell area dell Africa Occidentale , con ... Come rileva l ultimo rapporto dell Oms , nel corso di questa nuova ...l intimità sessuale prevede un contatto prolungato che crea le ... Calcio e Finanza 'idea era che 'usiamo mappe, otteniamo informazioni dai ... per percepire i flussi migratori, per esempio dall'all'Europa, in ... Il problema è che Eurosurle cosiddette immagini ...... e un secondo endemico nell area dellOccidentale , con ... Come rilevaultimo rapporto dell Oms , nel corso di questa nuova ...intimità sessuale prevede un contatto prolungato chele ... L'Africa crea la sua Superlega: il torneo al via nel 2023