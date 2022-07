"La mia vita? È come un sogno. Ora un Refettorio a Betlemme" (Di martedì 5 luglio 2022) Lo chef stellato ha aperto i ristoranti di Gucci e 13 locali nel mondo per persone in difficoltà. "Vorrei intitolarlo a mia madre Maria Luigia" Leggi su ilgiornale (Di martedì 5 luglio 2022) Lo chef stellato ha aperto i ristoranti di Gucci e 13 locali nel mondo per persone in difficoltà. "Vorrei intitolarlo a mia madre Maria Luigia"

Pubblicità

LoredanaBerte : La mia vita è stata ed è sempre in viaggio. E a voi piace viaggiare? Quale viaggio vi è rimasto nel cuore? ??????????… - HuffPostItalia : 'Il modello 100:80:100 funziona. Lavoro 4 giorni, stesso stipendio. La mia vita è cambiata in meglio' - SergioRodriguez : Ci sono luoghi che restano per sempre nei nostri ricordi: posti speciali che ti segnano per tutta la vita! È diff… - Normiux43187009 : RT @aboubakar_soum: Da oggi inizio sciopero di fame e sete incatenandomi ai cancelli del Palazzo del Potere (Montecitorio Roma) che ignora… - IeeeMatteo : no ma io non ho neppure mai fumato una sigaretta in vita mia: ma non ne ho bisogno io paradossalmente se Salvini s… -