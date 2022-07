Juventus, si fa sul serio per Zaniolo: succederà domani! (Di martedì 5 luglio 2022) La Juventus è pronta ad entrare nel vivo nella trattativa per Niccolò Zaniolo. Da tempo, ormai, sappiamo dell’interessamento dei bianconeri per il calciatore della Roma e molto presto, infatti, ci sarà un’accelerata per cercare di arrivare alla fumata bianca. Ai microfoni di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato del futuro di Zaniolo e ha rivelato che nella giornata di domani ci sarà un incontro tra la Juventus e la Roma: l’intenzione dei bianconeri è quella di chiudere tutto entro il 15 luglio. Zaniolo Juventus Roma Nel frattempo, a SkySport, sempre di Zaniolo ha parlato Gianluca Di Marzio. Il noto giornalista non ha smentito il forte gradimento che c’è da parte della Juve verso il calciatore giallorosso, ma al momento il suo agente, Claudio Vigorelli, non ... Leggi su rompipallone (Di martedì 5 luglio 2022) Laè pronta ad entrare nel vivo nella trattativa per Niccolò. Da tempo, ormai, sappiamo dell’interessamento dei bianconeri per il calciatore della Roma e molto presto, infatti, ci sarà un’accelerata per cercare di arrivare alla fumata bianca. Ai microfoni di Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato del futuro die ha rivelato che nella giornata di domani ci sarà un incontro tra lae la Roma: l’intenzione dei bianconeri è quella di chiudere tutto entro il 15 luglio.Roma Nel frattempo, a SkySport, sempre diha parlato Gianluca Di Marzio. Il noto giornalista non ha smentito il forte gradimento che c’è da parte della Juve verso il calciatore giallorosso, ma al momento il suo agente, Claudio Vigorelli, non ...

