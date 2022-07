Juve, la cessione di de Ligt per tornare su Molina (Di martedì 5 luglio 2022) Con il sacrificio di de Ligt, la Juve è pronta a tornare sulle tracce di Nahuel Molina, esterno dell’Udinese Con la possibile cessione di Matthijs de Ligt, la dirigenza della Juve potrebbe ottenere un grosso tesoretto da investire sul mercato. Oltre ad un altro difensore centrale, sostituto dell’olandese, la società e Allegri potrebbero ragionare su Danilo centrale per tornare a puntare Nahuel Molina. A riportarlo è gazzetta.it: possibile ritorno di fiamma per il laterale dell’Udinese, che chiede 25-30 milioni di euro. La Juventus non molla l’argentino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022) Con il sacrificio di de, laè pronta asulle tracce di Nahuel, esterno dell’Udinese Con la possibiledi Matthijs de, la dirigenza dellapotrebbe ottenere un grosso tesoretto da investire sul mercato. Oltre ad un altro difensore centrale, sostituto dell’olandese, la società e Allegri potrebbero ragionare su Danilo centrale pera puntare Nahuel. A riportarlo è gazzetta.it: possibile ritorno di fiamma per il laterale dell’Udinese, che chiede 25-30 milioni di euro. Lantus non molla l’argentino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Gazzetta_it : Juve, la cessione di De Ligt può riaprire la pista #Molina: ecco perché - romeoagresti : ?? #Zanimacchia: la cessione alla #Cremonese attorno ai 3 milioni è ben indirizzata ma manca ancora qualcosina ?? C… - germanocassese : RT @_Morik92_: La mia chiacchierata con Michele #Padovano: '#Juve distante dai top club, acquisti #Pogba e #DiMaria poco per costruire una… - angiuoniluigi : RT @fanpage: #DeLigt vuole andare via dalla #Juventus: si lavora per la cessione - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Molina Juve, la cessione di de Ligt può riaprire la pista! Tutti i dettagli #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Se… -