Giovanni Allevi e la malattia | ' Il dolore è a tratti insostenibile'

Pubblicità

zazoomblog : Giovanni Allevi e la lotta al mieloma: È un dolore fisico insostenibile - #Giovanni #Allevi #lotta #mieloma: - infoitcultura : Giovanni Allevi sui social ringrazia i fan e si affida alla cura dell'anima - infoitcultura : Giovanni Allevi e la lotta al mieloma: «È un dolore fisico insostenibile» - infoitcultura : Giovanni Allevi e il mieloma multiplo: 'Dolore fisico a tratti insostenibile' - globalistIT : -

torna a parlare della sua malattia e condivide una foto che lo mostra sofferente. Dopo aver annunciato di avere un mieloma, l'artista ha iniziato le cure. 'Ma l'anima, esiste Secondo ...E' il nuovo messaggio affidato ai social e accompagnato da una foto con il volto serio e stanco che dimostra quanto sia duro il periodo che sta vivendo da. Il 53enne pianista e ...A giugno Allevi aveva rivelato di avere un mieloma e di doversi curare "lontano dal palco". Poi, a distanza di qualche giorno, sempre via social con un post ha annunciato l'inizio delle cure per comba ...Il musicista torna a parlare della malattia che sta combattendo da alcune settimane: «Se l'anima esiste, come credo io, posso aiutare il corpo a guarire affiancando alla terapia farmacologica un’energ ...