Gianluca Scamacca a un passo dal Psg | la trattativa e il piano di Wanda Nara e Galliani

(Di martedì 5 luglio 2022) Mancano solo gli ultimi dettagli esarà ufficialmente un giocatore del Paris Saint-Germain. Nelle ultime ore il club francese ha accelerato per chiudere l’affare con il Sassuolo sulla base di 40 milioni di euro più 10 di bonus. Cifra che quindi non è variata rispetto a metà giugno, così come il contratto da circa 3,5 milioni a stagione che l’azzurro ha già accettato da tempo. Tutto sembra ormai definito, a breve potrebbe esserci il contatto decisivo per procedere con firme e annuncio. Nelle fila parigine, però, l’imminente arrivo del bomber romano mette alle strette Mauro Icardi che dovrà cercarsi una nuova squadra. All’ex Inter inizialmente era stata proposta la pista Wolverhampton: opzione non gradita, però, al centroavanti argentino che sogna di tornare in Italia. Opportunità che stuzzica anche la moglie-procuratrice ...

Pubblicità

Ekremkonur : ?? Gianluca Scamacca ?? PSG ? - sgabrioz : @_BeFoot GIANLUCA* Scamacca. Gianluigi est le nom de Donnarumma. - Airis1971 : RT @marcoconterio: ?????? Resta distanza tra #PSG e #Sassuolo per Gianluca Scamacca. Le parti stanno trattando per limarle, è lui il prescelto… - frelon1987 : RT @Ekremkonur: ?? Gianluca Scamacca ?? PSG ? - Daniele43859430 : ??Calciomercato Psg: Gianluca Scamacca è un nuovo giocatore del Psg l'affare si chiude sulla base di 50 milioni di e… -

Nessuna chiusura del PSG per- L' interesse del PSG per, ormai, non è più un segreto e le parti stanno continuando a lavorare per sbloccare la trattativa il prima possibile. Al momento però, come riportato da 'Di Marzio ', la ...PARIGI (Francia) -è a un passo dal Paris Saint - Germain : è quanto si apprende da fonti del club transalpino, secondo cui è imminente l'accordo con il Sassuolo. Le cifre dovrebbero essere di 40 ...Nessuna chiusura del PSG per Scamacca - L' interesse del PSG per Gianluca Scamacca, ormai, non è più un segreto e le parti stanno continuando a lavorare ...Gianluca Scamacca è pronto per il grande salto: il Paris Saint-Germain è pronto a chiudere per l'attaccante azzurro, affare impostato per 40 milioni di euro più 10 di bonus che finiranno nelle casse d ...