Crollo sulla Marmolada | dopo sette morti e 13 dispersi c' è il rischio di altri collassi | area interdetta Riprendono le ricerche con elicotteri e droni

(Di martedì 5 luglio 2022) I soccorritori: «È quasi impossibile che isiano vivi». Le testimonianze dei superstiti. Siccità, via allo stato di emergenza in cinque regioni

"Questa è veramente una tragedia, nessuno si aspettava unsimile. Sappiamo tutti che le temperature sono in aumento, ma il sentiero era molto basso, non pensava potesse venir già una quantità ...Attivato numero 0461/495272 per segnalare il mancato rientro di amici e familiari È di almeno 7 morti e 8 feriti, di cui due gravi, il bilancio provvisorio deldi un enorme seracco...Sono riprese stamani sulla Marmolada, con l'utilizzo di quattro droni, le ricerche dei 13 dispersi nella frana di domenica ...L'avanzata dell'alta pressione delle Azzorre favorirà la discesa di aria fresca dal Nord Europa che in Italia entrerà dalle Alpi Giulie per poi espandersi su tutto il Paese ...