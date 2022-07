Crollo Marmolada, continua la ricerca dei 13 dispersi: identificate 4 vittime (Di martedì 5 luglio 2022) Sette morti, tredici dispersi e otto feriti: questo il bilancio ancora provvisorio del Crollo del ghiacciaio della Marmolada avvenuto domenica 3 luglio a oltre tremila metri di altezza. Quattro sono le vittime identificate: Filippo Bari, Tommaso Carollo, Paolo Dani e Davide Miotti. Le ricerche sono appena riprese, ma l’ipotesi che ci possano ancora essere sopravvissuti, L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 5 luglio 2022) Sette morti, tredicie otto feriti: questo il bilancio ancora provvisorio deldel ghiacciaio dellaavvenuto domenica 3 luglio a oltre tremila metri di altezza. Quattro sono le: Filippo Bari, Tommaso Carollo, Paolo Dani e Davide Miotti. Le ricerche sono appena riprese, ma l’ipotesi che ci possano ancora essere sopravvissuti, L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per le vittime del crollo sul ghiacciaio della #Marmolada, e per le loro famiglie. Le tragedie ch… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla Marmolada. Il Gove… - Agenzia_Ansa : FLASH | Quattro persone ritenute disperse nel crollo della Marmolada sono state rintracciate, sono vive e sono in s… - ECicolano : RT @LauraGaravini: Crollo #Marmolada drammatica conferma delle conseguenze del surriscaldamento climatico e dell'urgenza della questione am… - Laurabolz : RT @valigiablu: Emergenza clima in Italia: dallo scioglimento dei ghiacciai alla siccità in questi anni gli scienziati hanno lavorato, i po… -