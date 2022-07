"Così batti Djokovic". Sinner, la dritta perfetta a pochi secondi dal match: fiato sospeso (Di martedì 5 luglio 2022) C'è grande attesa per vedere Jannik Sinner alle prese con Novak Djokovic ai quarti di finale di Wimbledon. Sull'erba il tennista altoatesino sta prendendo sempre più confidenza: di certo la vittoria contro l'altro baby fenomeno del circuito, lo spagnolo Carlos Alcaraz, è stata un bel “boost” a livello di fiducia. Adesso nessuno si aspetta che Sinner batta un mostro sacro come Djokovic, largamente favorito in questa edizione di Wimbledon, ma c'è comunque curiosità per vedere fino a che punto sono arrivati i progressi di Jannik. “Sinner è un giocatore capace di migliorare minuto dopo minuto - ha dichiarato a Leggo Diego Narciso, opinionista di punta di Sky Sport e Supertennis - a ogni sua uscita c'è qualcosa di nuovo nel suo gioco. Lui è un cantiere in costruzione di un meraviglioso progetto che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) C'è grande attesa per vedere Jannikalle prese con Novakai quarti di finale di Wimbledon. Sull'erba il tennista altoatesino sta prendendo sempre più confidenza: di certo la vittoria contro l'altro baby fenomeno del circuito, lo spagnolo Carlos Alcaraz, è stata un bel “boost” a livello di fiducia. Adesso nessuno si aspetta chebatta un mostro sacro come, largamente favorito in questa edizione di Wimbledon, ma c'è comunque curiosità per vedere fino a che punto sono arrivati i progressi di Jannik. “è un giocatore capace di migliorare minuto dopo minuto - ha dichiarato a Leggo Diego Narciso, opinionista di punta di Sky Sport e Supertennis - a ogni sua uscita c'è qualcosa di nuovo nel suo gioco. Lui è un cantiere in costruzione di un meraviglioso progetto che ...

Pubblicità

QuintoValter : RT @llilita1402: Colpa della Raggi avrebbero detto,così come dicevano dei cinghiali,della spazzatura quant’altro!Oggi,la città (a quanto pa… - 16_opamp : RT @llilita1402: Colpa della Raggi avrebbero detto,così come dicevano dei cinghiali,della spazzatura quant’altro!Oggi,la città (a quanto pa… - cristinapasque : RT @llilita1402: Colpa della Raggi avrebbero detto,così come dicevano dei cinghiali,della spazzatura quant’altro!Oggi,la città (a quanto pa… - Forever5Stelle : RT @llilita1402: Colpa della Raggi avrebbero detto,così come dicevano dei cinghiali,della spazzatura quant’altro!Oggi,la città (a quanto pa… - nessunoindietro : RT @llilita1402: Colpa della Raggi avrebbero detto,così come dicevano dei cinghiali,della spazzatura quant’altro!Oggi,la città (a quanto pa… -

Il Pd vuole imitare i grillini e si spacca sull'alleanza Il risultato è stato una slavina di batti e ribatti. Dario Franceschini ha aperto il sipario. "Mi ... Non la pensano così gli ex diessini che si sono raggruppati attorno a Zingaretti, che con il M5S ... Baseball: al Lanciano il Memorial 'Luigi e Angelo Minnucci' di Slowpitch ... ossia Luigi e Angelo Minnucci, che nel 1975 portarono ufficialmente in Abruzzo il 'batti e corri'. ... 'Una giornata emozionante - così l'ha definita Masci - Ho appreso le regole del gioco e sono stato ... Webnews.it Il risultato è stato una slavina die ribatti. Dario Franceschini ha aperto il sipario. "Mi ... Non la pensanogli ex diessini che si sono raggruppati attorno a Zingaretti, che con il M5S ...... ossia Luigi e Angelo Minnucci, che nel 1975 portarono ufficialmente in Abruzzo il 'e corri'. ... 'Una giornata emozionante -l'ha definita Masci - Ho appreso le regole del gioco e sono stato ... Mini ventilatore portatile: Batti il caldo (e risparmi sulla bolletta)