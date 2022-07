Chirurgia laparoscopica mini invasiva generale e oncologica | Humanitas Gavazzeni fa scuola in Italia

Leggi su bergamonews

(Di martedì 5 luglio 2022) Si parla spesso di laparoscopia, ma per studiarla a fondo e apprenderla in tutte le sue sfaccettature e complessità è importante assistere alla tecnica sul campo: vedere dal vivo le sue funzionalità, percepirne le particolarità da discutere con i colleghi. Ci crede fortemente il professor Giovanni Dapri, direttore delladi, che, accanto alla sua attività di chirurgo, ha dato vita a percorsi di formazione dedicati a chirurghi generali durante i quali poter assistere passo dopo passo e dal vivo ad interventi eseguiti in laparoscopia. Una pratica, quella di giornate di formazione aperte ai colleghi, iniziata dal professor Dapri nel 2009 a Bruxelles, dove ha trascorso gran parte ...