Chi è Sara Marino, la fidanzata di Tananai: "L'ho scelta perché è particolare" (Di martedì 5 luglio 2022) Tananai è ufficialmente fidanzato ma essendo riservato preferisce mantenere la storia d'amore lontano dai riflettori. Sul conto della fidanzata però qualcosa sappiamo. In un'intervista rilasciata a Le Iene prima della partecipazione alla kermesse, Tananai ha svelato dei dettagli riguardo la sua vita privata: "Ho una fidanzata, L'ho conosciuta durante una serata. L'ho scelta perché è particolare, non vive a casa mia ma lo spazzolino ce l'ha a casa. Anche le ciabatte. È quella che mi prende a calci nel video clip, i piedi sono suoi. Sono innamorato". Il video a cui si riferisce il cantante è quello ufficiale di Esagerata, il singolo presentato a Sanremo Giovani che racconta un litigio tra due persone. La donna che ad inizio videoclip ...

