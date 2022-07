Calciomercato Roma, salti di gioia per Mourinho: annuncio ufficiale del club (Di martedì 5 luglio 2022) Calciomercato Roma, arriva l’annuncio ufficiale tramite comunicato da parte del club: salti di gioia per José Mourinho. La Roma, tramite comunicato ufficiale, ha fatto sapere che il giocatore è entrato a far parte della famiglia giallorossa. Nella prossima stagione sarà a disposizione di José Mourinho. L’operazione è, perciò, andata a tutti gli effetti in porto. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 5 luglio 2022), arriva l’tramite comunicato da parte deldiper José. La, tramite comunicato, ha fatto sapere che il giocatore è entrato a far parte della famiglia giallorossa. Nella prossima stagione sarà a disposizione di José. L’operazione è, perciò, andata a tutti gli effetti in porto. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

Gazzetta_it : #Juve, nuova offerta per #Zaniolo: 50 milioni alla Roma e contratto top per Nicolò - DiMarzio : #Calciomercato | #Solbakken in #Italia nella giornata di domenica. La situazione - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma, Zeki #Celik è arrivato nella capitale: ora le visite mediche - enzolampard : #Celik alla #Roma per 7M #Calciomercato - Fprime86 : RT @DiMarzio: .@OfficialASRoma, ufficiale l'acquisto di #Celik a titolo definitivo dal #Lille: le prime dichiarazioni del giocatore ??? #Cal… -