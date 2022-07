Battiti Live 2022 cantanti prima puntata: chi canta stasera? Scaletta (Di martedì 5 luglio 2022) stasera, martedì 5 luglio, dopo una lunga attesa, la prima puntata di Battiti Live 2022 è pronta per il debutto: scopriamo chi saranno i cantanti che saliranno sul palco, la Scaletta in ordine di esibizione e tutti i dettagli in merito! Leggi anche: Tim Summer Hits 2022, De Martino e Delogu: quando va in onda la... Leggi su donnapop (Di martedì 5 luglio 2022), martedì 5 luglio, dopo una lunga attesa, ladiè pronta per il debutto: scopriamo chi saranno iche saliranno sul palco, lain ordine di esibizione e tutti i dettagli in merito! Leggi anche: Tim Summer Hits, De Martino e Delogu: quando va in onda la...

Pubblicità

IlContiAndrea : #MariasolePollio la 'rivelazione' di #BattitiLive a FqMagazine: 'Sogno un programma musicale con Carlo Conti. Sarò… - eclissidiluna_ : RT @radionorba: Siete pronti? Questa sera Radio Norba Cornetto Battiti Live è su Italia 1. In prima serata, alle 21:15, con Alan Palmieri e… - sottonaperloro2 : RT @sottonaperloro2: Christian x Battiti Live ??Gallipoli @turbojr_ hai spaccato letsgoo ... come sempre?? - antambo86 : @Soleje10 Scusate intanto faccio gli auguri a soleil!! Un altra cosa potete far girare voce tra di voi x pubblicizz… - dovreiessereas4 : RT @_guantodisfiga_: Sta sera battiti live Sapete cosa vuol dire?? (Oltre Christian che balla) -