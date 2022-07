Arriva City Transformer CT-1 | una microcar pieghevole ma dalle prestazioni soddisfacenti

Leggi su computermagazine

(Di martedì 5 luglio 2022) E’ unaelettrica estremamente compatta, pensata per il trasporto all’interno dei centri urbani, progettata da una startup israeliana e definita “”, essendo in grado di modificare la sua larghezza complessiva attraverso un semplice comando a pulsante. Ecco la CT-1 di. La nuovaelettrica CT-1 presentata da– ComputerMagazine.itE’ elettrica, compatta, pensata per il trasporto urbano e.. “”. Ovvero: grazie ad una tecnologia proprietaria della startup israeliana che l’ha ideata, la società, l’autoveicolo può ridurre le sue dimensioni di larghezza di ben 40 cm, da 1.4 metri ad un metro. La...