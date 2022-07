Addio a padre Bernardo Boschi, fu amico e confessore di Lucio Dalla (Di martedì 5 luglio 2022) E’ morto a 85 anni padre Bernardo Boschi, frate domenicano amico e confessore di Lucio Dalla. Il funerale sarà giovedì mattina alle 10 a Bologna, nella basilica di San Domenico. “Lucio Dalla veniva da un colloquio con Dio incredibile, la sua fede passava attraverso l’uomo e rifletteva la sua umanità. Lucio con la parola e con la musica scolpiva nelle nostre anime, attingeva Dalla profondità, con la sua sete di Dio e dell’assoluto”, disse il frate quando nel 2012, nella basilica di San Petronio, fece l’omelia al funerale del grande cantautore. Era il 4 marzo, giorno del compleanno di Dalla e “buon compleanno Lucio” furono le parole che aprirono l’omelia. Quei giorni ... Leggi su ildenaro (Di martedì 5 luglio 2022) E’ morto a 85 anni, frate domenicanodi. Il funerale sarà giovedì mattina alle 10 a Bologna, nella basilica di San Domenico. “veniva da un colloquio con Dio incredibile, la sua fede passava attraverso l’uomo e rifletteva la sua umanità.con la parola e con la musica scolpiva nelle nostre anime, attingevaprofondità, con la sua sete di Dio e dell’assoluto”, disse il frate quando nel 2012, nella basilica di San Petronio, fece l’omelia al funerale del grande cantautore. Era il 4 marzo, giorno del compleanno die “buon compleanno” furono le parole che aprirono l’omelia. Quei giorni ...

