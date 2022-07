Valanga sulla Marmolada | 6 morti | proseguono ricerche dispersi

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) - Sono continuate nel corso della notte e continuano anche oggi le attività dei soccorritori sul ghiacciaio dellaper cercare eventuali superstiti dopo ladi ieri. Le attività notturne non hanno però portato risultati. "Durante la notte c'è stato l'intervento dei droni sul ghiacciaio ma non ha dato esito. Non possiamo ancora sapere quanti sono i. I parenti delle vittime sono ora a Canazei", hanno fatto sapere fonti del soccorso alpino di Trento all'Adnkronos. Sono inoltre in corso le procedure di identificazione delle sei vittime al momento registrate. "Ci risultano tra i3 italiani dal Veneto e un cecoslovacco, stiamo aspettando la conferma formale. Le altre due vittime devono essere ancora identificate. Le salme sono state collocate presso il Palaghiaccio di Canazei", ...