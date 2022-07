Ultime Notizie – Chicago | sparatoria alla parata del 4 luglio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 4 luglio 2022)durante laper i festeggiamenti per il 4. Non è ancora chiaro il numero delle vittime. IlSun Times ha riferito che laè iniziata intorno alle 10 del mattino a Highland Park, nella zona nord della città, ma è stata improvvisamente interrotta 10 minuti dopo. Diversi testimoni hanno detto al giornale di aver sentito degli spari. Centinaia di partecipanti– alcuni visibilmente insanguinati – sono fuggiti dal percorso della, lasciandosi dietro sedie, passeggini e coperte. Un giornalista del Sun-Times ha visto coperte poste sopra tre corpi insanguinati. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione