UFFICIALE Sebastiano Esposito è un nuovo calciatore dell’Anderlecht: il comunicato (Di lunedì 4 luglio 2022) L’Anderlecht ha ufficializzato l’arrivo dall’Inter dell’attaccante Sebastiano Esposito: il comunicato Attraverso una nota UFFICIALE, l’Anderlecht ha annunciato l’arrivo dall’Inter dell’attaccante Sebastiano Esposito. IL comunicato – «L’RSC Anderlecht è orgoglioso di presentare un nuovo attaccante: l’italiano Sebastiano Esposito (20) si unisce in prestito stagionale dall’Inter, con opzione di riscatto». LE PAROLE DEL CEO VERBEKE – «Sebastiano è un giovane attaccante con un grande potenziale. Ha grandi capacità tecniche, è intelligente, pensa velocemente e può segnare o fare assist. Combina facilmente e può creare qualcosa dal nulla. Tante qualità che si abbinano bene con il DNA del nostro ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) L’Anderlecht ha ufficializzato l’arrivo dall’Inter dell’attaccante: ilAttraverso una nota, l’Anderlecht ha annunciato l’arrivo dall’Inter dell’attaccante. IL– «L’RSC Anderlecht è orgoglioso di presentare unattaccante: l’italiano(20) si unisce in prestito stagionale dall’Inter, con opzione di riscatto». LE PAROLE DEL CEO VERBEKE – «è un giovane attaccante con un grande potenziale. Ha grandi capacità tecniche, è intelligente, pensa velocemente e può segnare o fare assist. Combina facilmente e può creare qualcosa dal nulla. Tante qualità che si abbinano bene con il DNA del nostro ...

Pubblicità

AmalaTV_ : UFFICIALE - Sebastiano #Esposito passa all'Anderlecht in prestito con diritto di riscatto a 10 Mln. Controriscatto… - DiMarzio : #Calciomercato | Ufficiale il passaggio di Sebastiano #Esposito in prestito all’@rscanderlecht - CalcioNews24 : Sebastiano #Esposito si trasferisce in Belgio all'#Anderlecht - sportli26181512 : Inter, UFFICIALE: Esposito all'Anderlecht, tutti i dettagli: Sebastiano Esposito riparte ufficialmente dall'Anderle… - mr_kubra : RT @RiccardoDanna1: UFFICIALE Sebastiano #Esposito passa all'#Anderlecht in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni. Controriscatto… -